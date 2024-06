Famiglie a teatro alla Rocca di Caterina con lo spettacolo "Rossini Flambè"

Appuntamento per tutti i bambini, le bambine e le loro famiglie all’Arena Rocca di Caterina di Forlì per la rassegna Teatro Diego Fabbri Estate 2024. Giovedì 4 luglio, alle ore 21.15, la compagnia Teatro Due Mondi sarà in scena con lo spettacolo Rossini Flambè. Opera buffa in cucina, interpretato da Federica Belmessieri, Tanja Hostmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori, per la regia di Alberto Grilli.

Rossini flambé si presenta come una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescola temi che variano dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai piaceri della vita. L’antefatto è l’improbabile e fortunoso ritrovamento di un manoscritto giovanile di Gioacchino Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna, dove visse la sua giovinezza. E la storia svelata assume i toni così congeniali alla fantasia dell’autore: amore, musica, cucina...

Ci troviamo all’interno di una trattoria gestita da due fratelli “gemelli” ma assolutamente non somiglianti tra loro, Otello ed Idilio, in cui lavorano anche due aiuto-cuoche e un inserviente. Sulla difficile scelta tra un menù legato alla tradizionale cucina regionale, e un altro più attento alle contemporanee esigenze salutiste, iniziano le contrapposizioni tra i due fratelli, che trovano alleate o nemiche le loro collaboratrici. I cuochi cantano e suonano strumenti di cucina, casseruole, pentole e posate, indossano maschere che insieme alla cucina e alla musica, richiamano un’altra italianità famosa nel mondo, la Commedia dell’Arte.

Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Dal mese di luglio, la biglietteria osserverà solo l’orario mattutino, dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro (posto unico)

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria alla Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri.

Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it