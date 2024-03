Famiglie al Teatro Mentore di Santa Sofia con “Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone”

Al Teatro Mentore di Santa Sofia prosegue la rassegna interamente pensata e dedicata alle famiglie, organizzata da Accademia Perduta Romagna Teatri con il supporto del Comune di Santa Sofia. Sabato 23 marzo alle 17.00, si terrà la rappresentazione di “Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone” di TCP tanti cosi progetti, con Danilo Conti.

Anche in questo caso, si tratta di una storia assai nota: pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Per raccontarla, gli attori porteranno in scena anche tanti divertenti pupazzi.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito e si terranno alle 17.00 al Teatro Mentore. I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento. Per informazioni: 349 9503847, Teatro Mentore.