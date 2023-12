"Family", il nuovo modern musical comedy di Gipo Gurrado, in prima regionale al Teatro Testori

Intero € 16; ridotto (under 14/over 65; cral; convenzioni) € 12; ridottissimo (studenti universitari e superiori) € 10; Gruppi (min 10 persone) € 8. Biglietti FAMILY: € 10 per acquisti a partire da 3 biglietti

Giovedì 14 dicembre alle 20.30 arriva in scena a Forlì Family, il nuovo modern musical d’autore prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di NEXT-Laboratorio delle Idee, ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado, già autore di Supermarket, attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. Questa volta al centro del racconto c’è una famiglia, una “family” come tante altre. Il plot scarno ed essenziale vira su un gruppo di persone che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per un inedito e insospettabile angolo d’osservazione, accogliente e morbido, che offre l’occasione per avere, almeno per una volta, uno sguardo libero, candido e disincantato sulla famiglia e sui suoi componenti.

La drammaturgia dello spettacolo si sviluppa in una serie di canzoni, alcune corali e scritte per coinvolgere più personaggi, altre ideate come veri e propri monologhi cantati. Le scene sono costruite attraverso momenti coreografici, ideati in collaborazione con Maja Delak. Pur riconducendo lo spettacolo nel filone del “musical”, la qualità dell’interpretazione delle canzoni è molto lontana dall’estetica e dalla modalità di esecuzione che l’immaginario collettivo collega a questo genere. Negli spettacoli da lui scritti e diretti, Gipo Gurrado esprime una personale ricerca nell’ambito di un teatro musicale che prende spunto sia dal teatro di prosa, sia dal linguaggio del musical, rifuggendo dalla clonazione dei prodotti di importazione per andare in una direzione nuova: musiche e canzoni diventano il principale elemento scenico e recuperano il meglio della tradizione cantautorale (da Gaber a Jannacci e Dalla) scegliendo temi lontani dalla drammaturgia “classica” del musical e attingendo a eventi, personaggi e situazioni capaci di aprire uno sguardo sulla condizione dell’uomo nei tempi moderni.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Inizio spettacolo ore 20.30. Biglietti: Intero € 16; ridotto (under 14/over 65; cral; convenzioni) € 12; ridottissimo (studenti universitari e superiori) € 10; Gruppi (min 10 persone) € 8. Biglietti FAMILY: € 10 per acquisti a partire da 3 biglietti. Info e prenotazioni allo 0543.722456 | progetti.teatrotestori@elsinor.net. Prevendita su Vivaticket.