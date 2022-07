Family trekking a Ridracoli

Passeggiata sensoriale per famiglie nei dintorni del lago di Ridracoli alla scoperta di daini, caprioli e paesaggi mozzafiato!



Una giornata che combina trekking adatto anche ai bambini, kids-mindfulness, divertimento e relax.

Guidati dalle educatrici di Kid Lights, in collaborazione con Lilayoga Silvia, grandi e piccini potranno entrare in contatto con gli elementi naturali acqua e terra. La camminata si svilupperà attraverso suggestivi sentieri circondati da acqua, massi, alberi maestosi, daini, caprioli e piccoli abitanti delle foreste.



Un trekking sensoriale per osservare con la vista e con il cuore come ingegneria umana e natura si incontrano creando incredibili armonie.



L'esperienza si rivolge a quelle famiglie (con bambini da 6 a 14 anni) che vogliano trascorrere una giornata nella natura, rafforzando il proprio legame e al contempo prendendo ognuno i propri spazi di relax.