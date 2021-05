Secondo appuntamento con le Fattorie aperte 2021: le realtà sul territorio

Seconda domenica per Fattorie Aperte 2021. In tutta la Regione sono 91 le realtà tra aziende agricole (79) e musei legati all’agricoltura (12) che apriranno le loro porte per visite aziendali, passeggiate, laboratori e attività ludiche per adulti e bambini, degustazioni. La prenotazione è obbligatoria in ottemperanza alle norme anti Covid 19.

Ogni fattoria ha una scheda di presentazione con percorsi e laboratori, contatti e sito web. Ecco le realtà aperte sul territorio forlivese domenica 30 maggio

CAMPO ROSSO – Civitella di Romagna

FATTORIA BOSCO VERDE – Civitella di Romagna

BORGO BASINO – Civitella di Romagna

CASA ARTUSI - Forlimpopoli

I programmi dettagliati delle aziende aderenti all’iniziativa e la locandina dell’evento sono consultabili nel portale ER-Agricoltura.