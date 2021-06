Ultimo appuntamento sul territorio con le "Fattorie aperte"

ltimo appuntamento con Fattorie aperte in Emilia-Romagna. Domenica 6 giugno - 79 fattorie e 12 musei della Regione apriranno le porte a famiglie, curiosi e amanti della natura desiderosi di sperimentare l’esperienza autentica della vita in campagna, proponendo visite aziendali, passeggiate, laboratori e attività ludiche per adulti e bambini, degustazioni.

La prenotazione è obbligatoria in ottemperanza alle norme anti Covid 19.

Ecco le realtòà che aderiscono sul territorio:

Borgo Basino

La fattoria si trova a Cusercoli, Civitella di Romagna

Campo Rosso

La fattoria si trova a Civitella di Romagna

Casa Artusi

Il museo si trova a Forlimpopoli

Fattoria Bosco Verde

La fattoria si trova a Civitella di Romagna



I programmi dettagliati su https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/scheda-fattorie-aperte-2021/forli-cesena