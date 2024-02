Favole protagoniste a teatro: "Peter Pan" porta il tutto esaurito al Diego Fabbri

Una domenica di Favole per tanti bambini e tante bambine della Romagna che il 18 febbraio, con le loro famiglie e grazie alla programmazione di Accademia Perduta-Romagna Teatri, hanno partecipato in oltre 1.400 in una sola giornata alle proposte artistiche a loro riservate a Forlì, Faenza, Imola e Lugo. Il primo “tutto esaurito” si è registrato al Teatro Diego Fabbri di Forlì con lo spettacolo Peter Pan della Factory Compagnia Transadriatica, ispirato al “classico” di J.M Barrie e programmato in matinée per la rassegna Family, organizzata con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese.

Nel pomeriggio, al Teatro Masini di Faenza, è andato in scena L’Orso Felice della Compagnia Dimitri/Canessa, uno spettacolo che, con leggerezza e poesia e senza alcuna retorica, racconta una storia universale sulla ricerca della propria identità. Al Teatro dell’Osservanza di Imola, Accademia Perduta ha proposto la propria produzione Nico cerca un amico della compagnia Il Baule Volante, una favola che, attraverso l’incontro tra animali di specie diverse, pone l’attenzione su temi importanti come il superamento della diffidenza e l’accettazione delle diversità altrui. A Lugo, presso la Sala “Il Tondo”, si è poi inaugurata la nuova edizione di “Giro Giro Tondo”, rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Teatro Rossini con la Direzione Artistica di Accademia Perduta. Ad andare in scena, davanti a una sala di “posti esauriti” è stato I musicanti di Brema della compagnia Teatro Perdavvero, spettacolo di teatro d’attore con musica e canzoni dal vivo tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm.

"La grande partecipazione del pubblico, ma anche l’attenzione rivolta alle rappresentazioni sceniche e il coinvolgimento nelle storie narrate, sono risultati eccezionali che confermano e sottendono alla prioritaria attenzione che la Direzione Artistica di Accademia Perduta dedica al pubblico dei più piccoli e delle famiglie in ogni sua progettazione culturale, creando per loro occasioni di tempo condiviso e divertimento costruttivo di importanza e valore inestimabili - informano da Accademia Perduta -. Una progettazione di alta qualità che veicola temi e tecniche espressive che rispondono alle esigenze di un pubblico estremamente esigente nella delicata fase dell’età evolutiva e che, oltre alla “Rete” di Teatri direttamente gestiti, come il Diego Fabbri e il Masini, si è nel tempo estesa a collaborazioni importanti come quella con il Comune di Imola, inaugurata nel 2022, e la recente sinergia instaurata con il Comune di Lugo e la Fondazione Teatro Rossini".