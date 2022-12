Federico Taddia arriva a Forlì per raccontare la vita straordinaria di Margherita Hack

La vita della scienziata Margherita Hack sarà al centro del secondo incontro promosso dal Comitato di Quartiere di San Martino in Strada, Grisignano, Collina, San Lorenzo in Noceto, l’Associazione PS Genitori IC8 e l’Assessorato ai rapporti con i Quartieri del Comune di Forlì in programma sabato 3 dicembre, alle 16.30 presso l’aula magna della scuola secondaria di San Martino in Strada, in viale dell’Appennino 496.

Federico Taddia, scrittore e conduttore oltre che noto divulgatore, arriverà a San Martino per parlare del suo ultimo libro “Nata in via delle Cento Stelle” (Mondadori), dedicato proprio a Margherita Hack, alla quale era legato da una sincera amicizia e stima. Un romanzo rivolto prima di tutto ai ragazzi ma non solo, ed è impreziosito dalle illustrazioni di Marianna Balducci. Taddia farà un vero e proprio racconto dal vivo, stimolato anche dalle domande di Corrado Ravaioli, che insieme all’agenzia Archimedia ha organizzato l’incontro. L’ingresso è libero, senza prenotazione.

Il libro. A Firenze, il 12 giugno del 1922, Margherita Hack non poteva che diventare un’astrofisica di fama mondiale. Eppure lei non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella possibilità di realizzare i propri sogni. Lei che di sogni ne aveva tantissimi: dall'atletica, in cui sperava di conquistare una medaglia alle Olimpiadi, alla bici, con la quale fu amore a prima vista, fino alle stelle, scoperte a scuola un po' per caso e che le hanno illuminato il cammino fino ad arrivare alla guida dell'osservatorio astronomico di Trieste, prima direttrice donna in Italia. Margherita non si nascondeva, esprimeva le sue opinioni, si batteva per una società migliore, in difesa dei diritti dei più deboli. Una vita straordinariamente semplice la sua, vissuta nel segno della verità e dell'ironia, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

L’autore. Scrittore, conduttore e divulgatore, collabora con "Topolino", "Radio24" e il quotidiano "La Stampa". Il suo pallino, da sempre, è raccontare con le parole giuste ai più giovani tutto quello che scienziate e scienziati studiano, cercano e scoprono. Per Mondadori ha pubblicato Girogirotonda, Terra in vista. La scienza e la tecnologia spiegate alle ragazze e ai ragazzi, Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza, Sei troppo forte, papà! 39 attività + 1 per divertirsi insieme e Virusgame. Dall'attacco alla difesa: come si protegge il corpo umano. Con Teste Toste ha vinto il Premio Andersen per la miglior collana di divulgazione scientifica per ragazze e ragazzi. Con Margherita Hack ha scritto due libri, realizzato un programma TV e passato un sacco di tempo insieme. Fa parte anche della squadra di autori di Viva Radio 2.