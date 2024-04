"Felice Giani. Il Neoclassicismo in Romagna": il documentario curato dal Fai si presenta al pubblico

"Felice Giani. Il Neoclassicismo in Romagna": venerdì 19 aprile, alle 18.00, in Salone Comunale a Forlì, si terrà la presentazione del video-documentario a cura del FAI-Fondo Ambiente Italiano. L'evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il secondo centenario della morte di Felice Giani (San Sebastiano Curone, 1758 – Roma, 1823), tra i più originali e significativi pittori neoclassici italiani, che proprio nella sede dell'attuale amministrazione comunale, tra 1808 e 1809, decorò a tempera i soffitti del cosiddetto 'Quartiere del Podestà', realizzando, in ordine di tempo, la prima importante impresa forlivese tra quelle superstiti.

Alla presenza di Marcella Vitali, studiosa dell'età neoclassica, sarà presentato il video-documentario curato per il FAI da Marco Servadei Morgagni sull'intensa attività dell'artista in Romagna. I partecipanti, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione, avranno in seguito la possibilità di visitare le sale dedicate alla 'Guerra e alla pace', al 'Console Fabrizio' e alle 'Donne spartane', guidati dai volontari FAI.