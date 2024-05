Ferdinando Cotugno presenta il suo libro "Primavera ambientale. L'ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla terra."

Venerdì 3 maggio alle ore 21, presso il circolo Inzir - viaggiatori in circolo, Giacomo Zattini e Diana Scirri dialogheranno con Ferdinando Cotugno intorno al suo libro "Primavera ambientale. L'ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla terra.". Nel libro l’autore invita i lettori a prendere in mano una mappa tattile del futuro e diventare attivisti per il clima, riflette sull’attuale critica al sistema capitalistico, passata ora per l’idea di giustizia climatica, e chiede di smettere di essere colonizzatori del nostro pianeta per tornare a esserne abitanti.

Ferdinando Cotugno è giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).

L'iniziativa è organizzata da La materia dei sogni in collaborazione con Spazio 2030 aps e Parents for future Forlì. Ingresso gratuito. Per info 3452747503 (whatsapp)

Evento realizzato nell’ambito del Progetto “CLIMA E LEGALITA’: SINERGIE E SOSTENIBILITA’ NELLE COMUNITA’- approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR2241/2022” e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.