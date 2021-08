Ferragosto Potter al Castello di Castrocaro Terme e Terra del sole

Sabato 14 agosto la più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo si trasferisce nel fantasmagorico “Castello del Capitano delle Artiglierie” a Castrocaro Terme e Terra del Sole, per il Ferragosto Magic Party, una festa per tutte le età.



Da anni ad Hogwarts c’è la tradizione che per festeggiare il ferragosto non esistano più Case ma si crei una gran competizione tutti contro tutti per eleggere il FerraMago e la FerraStrega dell’anno. Quindi, bacchette in mano, menti pronte e carichi a partecipare alla competizione dell’anno.



Appuntamento alle 20.00 al portone del Castello, dove la vicepreside accoglierà tutti gli studenti per poi condurli alla mensa della Scuola e aprire le danze.



Cena completa, dall’antipasto al dolce, a cura degli elfi domestici del Castello. Costo 37€ adulti; 23 € Bambini



La cena si terrà con un minimo di 40 e un massimo di 120 partecipanti, nel massimo rispetto dalle prescrizioni previste dall'emergenza sanitaria.



sulla mail viaggioadhogwarts@gmail.com o al 331 951 2954

