Ferro, ceramica ma anche piombo e catrame: in mostra le opere di Cristian Cimatti

Dopo la mostra collettiva "Roccambolesca" tenutasi a Meldola, lo scultore Cristian Cimatti, fra i suggestivi affreschi della Chiesina di Meldola, oggi chiamata Galleria Michelacci in via Cavour 60/M, propone la sua personale, dove la mente visionaria dell artista, mette sotto osservazione la materia plasmata che lo circonda. La ricerca proposta passa da materiali classici come ceramica e ferro, spingendosi anche in direzioni poco esplorate come catrame e piombo. L'esposizione sarà aperta dal 4 al 13 settembre dalle 20 alle 23.