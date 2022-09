Festa dei nonni e della vendemmia al Mercato di Campagna Amica

Orario non disponibile

Al mercato di Campagna Amica di Forlì s'inaugura il calendario di eventi settimanali del mese di ottobre, presentando la 1° festa dei nonni e la festa della vendemmia.

Racconta Anna Pirillo Responsabile del Mercato di Campagna Amica di Forlì: "Sabato sin dal mattino sarà possibile visitare la mostra degli attrezzi antichi della vendemmia, apprezzare la storia e la cultura del vino, del buon bere e del bere consapevole e per ogni nonno accompagnato dal proprio nipotino: un simpatico e gustoso omaggio a km0”. Continua anche la rassegna di yoga al mercato ogni sabato alle 09.30, che prevede la partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.