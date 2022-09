Musica, mercatini e danza: il Foro Boario ospita due giorni di festa nell'area rinnovata

Nella rinnovata area verde interna al Foro Boario di Forlì si svolgerà la prima “Festa al Foro!” sabato 1 e domenica 2 ottobre. Si tratta di una festa di comunità organizzata dall’associazione Foro BoArte, fondata ad aprile scorso da 20 soggetti tra associazioni culturali del territorio, artigiani, commercianti e persone fisiche il cui presidente è Luigi Pretolani, che dal 1998 ha fondato Romagna Musica, cooperativa di professionisti al servizio della cultura specializzata nella produzione, gestione tecnica, organizzativa e amministrativa di eventi musicali, spettacoli ed artisti.

Tra i principali fondatori di Foro BoArte troviamo le eccellenze artistiche, culturali e artigianali del territorio forlivese che, per coincidenza, hanno in gran parte sede nel quartiere: il Teatro Testori, la scuola di musica Accademia InArte, l’agenzia di comunicazione Casa Walden, la scuola di danza Arte Danza University, Romagna Musica Servizi, Entroterre Festival, la rete delle scuole di musica ForlìSuona, l’associazione di genitori della scuola primaria del territorio “A. Manzoni” e della secondaria di primo grado “D. Alighieri”, l’associazione sportiva di ginnastica ritmica Gymnica 96, l’associazione di yoga Kuna Yoga, la Bottega delle eccellenze sfuse e la caffetteria e ristorantino “Il Foro”, l’Associazione AMMP O.D.V. Uno degli obiettivi della nuova Aps Foro BoArte è di collaborare con il Quartiere Foro Boario – San Benedetto e in generale con il Comune di Forlì per rendere sempre più fruibili e vitali le tante aree verdi che lo contraddistinguono. Il Foro Boario con la sua storia oramai centenaria è quello da cui Foro BoArte parte con le proprie iniziative.

Il programma è vario e prende avvio il pomeriggio di sabato 1° ottobre: dalle 17:30 alle 22:00 sul palcoscenico centrale si esibiranno 8 band giovanili delle scuole di ForliSuona (in particolare InArte e Cosascuola). Poi, nel prato centrale, si alterneranno il laboratorio di lettura per i bambini della primaria a cura della maestra e attrice Francesca Fantini; le danze popolari in cerchio per ragazzi e adulti curate da un gruppo di genitori e insegnanti e momenti di prova degli strumenti musicali curata dagli allievi di Accademia InArte. Un elemento importante del sabato pomeriggio e che contraddistingue la festa, è il Picnic di beneficenza che inizierà alle 17:30 in zona palco curato da alcune mamme della scuola Manzoni per sostenere le iniziative extrascolastiche della scuola.



Le attività della domenica 2 ottobre prenderanno avvio alle 10:00 con lo Yoga al parco curato da Kuna Yoga e alle 11:00 con un’attività musicale per i piccolissimi da 0-12 mesi, realizzata da Marta Ghini di Accademia InArte. Dalle 14:30 poi troveremo i volontari dell’associazione Forlì Cambia per la sfilata a 6 zampe dei cani di famiglia; dalle 15:30 arriveranno tanti bambini per allestire il mercatino delle Pulcette e contestualmente con Mario Proli, esperto della storia locale, racconteremo aneddoti di come era il Foro Boario rivolti a nonni e nipoti. Alle 16:30 il Teatro Testori si rivolgerà ad adolescenti e adulti con la lettura creativa di un copione nell’attività “Il Club dei copioni” e a seguire gli allievi più esperti di Accademia InArte faranno provare ai bambini gli strumenti musicali.

Sul palco centrale dalle 16:00 Arte Danza University farà provare ad adolescenti e adulti l’attività Danza Musical. Dalle 17:00 si esibiranno le giovanissime atlete di ginnastica ritmica di Gymnica 96 e la sera dalle 20:30 assisteremo al Gran galà di danza realizzato da Arte Danza University.

Sia il sabato che la domenica sarà presente il mercatino di artigianato artistico, il truck curato dalla Bottega delle eccellenze sfuse e il ristorantino del Foro Boario.

L’entrata alla festa è libera e gratuita. In caso di maltempo la festa è rimandata al week end dell’8 e 9 ottobre. Per la partecipazione al mercatino artistico e per altre informazioni relative alla festa si può contattare Ilaria Mazzotti 347 3906847 (Foro BoArte e Accademia InArte). E' possibile parcheggiare anche nella parte retrostante il parco percorrendo sia Via Macero Sauli che Via Pandolfa.