Cucina abruzzese protagonista ai Portici per la "Festa dell'arrosticino"

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, dalle 11.00 alla tarda serata, gli spazi del centro commerciale I Portici di via Colombo a Forlì si rianimano, ospitando la Festa dell'arrosticino: "Arrosticini on tour e sapori d'Abruzzo". Gli spiedini abruzzesi saranno i protagonisti di questo appuntamento, oltre a varie prelibatezze della Regione preparate dai migliori e più famosi truck food abruzzesi, accanto al cibo anche musica, artisti di strada e gonfiabili per i bambini.

In caso di maltempo l'evento è rinviato al fine settimana successivo.

