La Festa Artusiana rende omaggio ai "gemelli" di Villeneuve Loubet. Ma si celebra anche l'antropologia del cibo

È il giorno dell’omaggio alla città gemellata di Villeneuve Loubet. Ed è anche il giorno sull’antropologia del cibo, della memoria gastronomica e culturale degli italiani all’estero, della cucina nella Roma antica, degli spettacoli e delle tante proposte degli oltre 70 operatori del tipico tra ristoratori, associazioni e area mercato. Questo il menù della penultima giornata della Festa Artusiana a Forlimpopoli, sabato. A Casa Artusi l’aperitivo a corte alle 19 avrà come protagonista Giulia Ubaldi con il suo libro “Zammù, cosa fa un’antropologa del cibo”. Il volume ripercorre dieci anni di lavoro e di ricerca dell’autrice in un laboratorio di Antropologia del cibo a Milano che quotidianamente celebra la condivisione e l’ibridazione delle cucine domestiche del mondo. Seguirà l’aperitivo con ricetta artusiana pollo fritto numero 205 con maionese numero 126 e un calice di Poderi dal Nespoli.

La giornata della Festa sarà aperta da un doppio appuntamento al Museo Archeologico “T. Aldini”: alle 18.45 degustazioni guidate alla scoperta della Roma antica; alle 21 visita guidata al Museo Archeologico per conoscere i cibi e i modi di vivere la convivialità dalla Preistoria al Rinascimento. È un grande omaggio alla città gemellata di Villeneuve Loubet lo show-cooking delle 20 in Piazza Fratti. Presenti Giancarlo Mondini sommelier di lungo corso di Ais Romagna, per anni curatore della guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’, tra i massimi conoscitori delle realtà enologiche internazionali, che dialogherà con Massimo Gaiani in un evento a cura dell’Associazione Cuochi Artusiani Forlì-Cesena.

Alle 20.30 in Piazzetta Pompilio, nell’ambito degli eventi Onaf (Associazione nazionale assaggiatori formaggi), l’appuntamento è con Assaggiamo insieme il formaggio, insieme ai maestri assaggiatori ONAF di Parma, in collaborazione con la Centrale del Latte di Cesena. La Chiesa del Carmine, alle 21, ospita un’altra tappa importante della Cucina italiana tra la Romagna e il mondo, dedicata questa volta a “Il gusto e la lingua: le forme della memoria gastronomica e culturale degli italiani all’estero tra Dante e Artusi”, con il contributo della professoressa Anabela Ferreira dell’Università di Bologna, traduttrice in portoghese del manuale artusiano. L’evento è realizzato in collaborazione con la consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo.

La Festa Artusiana riserva da sempre particolare attenzione agli spettacoli ospitati in vari punti della cittadina. Alle 20.45, il Fossato della Rocca ospita “Silente, il primo vero mago” con Bhappy, prima ancora alle 20 si accende il laboratorio gratuito della Mattoncinoteca con la possibilità di realizzare originali creazioni sui prodotti alimentari. Nel corso della serata per le vie di Forlimpopoli va in scena il buskers Teodor Borisov con “Il mondo delle marionette” e Baloons con “Katastrofa”.