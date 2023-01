Epifania, attesa per il grande show in Piazza Saffi: la Befana danzerà sospesa su una teleferica

Venerdì Forlì festeggerà l'attesa e l'arrivo della Befana con un ricco programma di eventi che inizierà al mattino con lo spettacolo della rassegna Family al Teatro "Diego Fabbri" di Corso Diaz "Re tutto cancella. Ovvero come nacquero le parole", scritto e interpretato da Marco Cantori e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. L'evento che aprirà il sipario sulla giornata dell'Epifania è organizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, andrà in scena alle 11 ed è a ingresso gratuito. Nello spettacolo, realtà e fantasia si fondono insieme per dare vita a una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note. Il teatro aprirà alle ore 10. per informazioni: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Sempre nella mattina del 6 gennaio, in Piazzetta della Misura dove, dalle 9.30 alle 12.30, e' previsto l'intrattenimento della Clown Terapia e nel pomeriggio dalle 15.30 insieme a Vocal Fly si potranno ascoltare le canzoni delle Feste per viverne ancora tutto l’incanto.Il cartellone proseguirà nel pomeriggio in piazza Saffi, dove alle 14.30, scattera' il dj set a cura di Radio Bruno che scalderà l’atmosfera prima del grande show diretto dalla Compagnia eVenti Verticali che vedrà la Befana danzare sospesa su una teleferica sulla piazza. Dalle 16 al Chiostro di San Mercuriale la Befana con il suo carico di caramelle incontrerà grandi e piccini.