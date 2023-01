Forlimpopoli festeggia la Befana con Dino Rea, i Pasqualotti e film d'animazione per i più piccoli

Sarà una Befana davvero per tutti quella programmata per la giornata di venerdì nella città di Forlimpopoli. Alle 11 Casa Artusi ospiterà infatti il tradizionale concerto a cura dell’associazione culturale “Dai de Jazz” di Forlimpopoli, affidato per l’occasione ad uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia del jazz, ovvero Danilo Rea. Nella sua “Improvvisazione di piano solo trova il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

“Io improvviso sempre durante i concerti - conferma Rea - odio avere una scaletta. Nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, piazza Garibaldi ospiterà i Pasqualotti, mentre per i più piccoli il cinema Verdi ha programmato due proiezioni, alle 15 ed alle 16.50, de “Il gatto con gli stivali 2”, l’ultimo film di animazione di Joel Crawford prodotto dalla DreamWorks.