Santa Sofia celebra l'arrivo dell'Epifania: befane e cena in piazza Matteotti

Torna l'appuntamento con la Befana a Santa Sofia e nelle sue frazioni. Quella della notte tra 5 e 6 gennaio, con la Befana che passa di casa in casa lasciando piccoli doni e caramelle per i bambini, è una tradizione longeva che, ancora oggi, incanta grandi e piccini. A Santa Sofia, giovedì 5 gennaio, il ritrovo è in piazza Matteotti dove alle 18.00 è previsto l'arrivo della Befanda, ovvero la Befana del Corpo Bandistico “C. Roveroni”.

Sempre in piazza, ci sarà una grande tavolata dove gustare le specialità preparate da Pro Loco Santa Sofia, Mani in pasta e associazione Tre Ponti Alto Bidente: maccheroncini alla vodka, fagioli in giubbalunga, panino con la salsiccia, piadina fritta, piadina nella lastra farcita e vin brulé.Lungo la serata, tutti i gruppi di Befane e Befanotti sono invitati a cantare e suonare in piazza.

La festa della Befana coinvolge ogni frazione dell'alta valle del Bidente: a Spinello, Biserno, Corniolo e Campigna le relative Befane oltre alle case visiteranno anche i locali pubblici, portando doni ai più piccoli e cantando la tradizionale Pasquella.