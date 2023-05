Festa della birra a Vecchiazzano, tra musica, trattori e giochi

Dopo il Carnevale il Comitato di Quartiere di Vecchiazzano organizza una Festa della birra, nell'area feste di via Castel Latino per sabato 13 e domenica14 maggio. Special guest sabato sera dalle 18:30 Jury Maru e Sandro Base di Radio Studio Delta. Sabato si parte alle 15 con mercatino di prodotti a km zero, area giochi per bambini, expo trattori, mentre alle 17 aperitivo e a seguire cena. Domenica dalle 10 ci sarà inoltre il raduno di trattori, che saranno benedetti alle 12, quando aprirà anche lo stand gastronomico. Alle 15 giochi e sfide per adulti, mentre dalle 17:00 aperitivo. In caso di pioggia la serata di sabato si svolgerà nel teatro parrochhiale, mentre quella di domenica sarà rinviata.

Spiegano dal Comitato di quartiere: "Abbiamo pulito e asciugato tutta l'area feste che si era allagata mercoledì, abbiamo montato teloni anti-pioggia perchè il nostro obiettivo è portare avanti l'idea di questa festa. Il nostro quartiere e la città hanno bisogno di eventi, per unirci e stare insieme. Ringraziamo gli organizzatori di questa festa e i volontari per tutto quello che stanno facendo. Uniti e insieme, per Vecchiazzano, per Forlì, per noi e i nostri figli".