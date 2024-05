Festa della birra a Vecchiazzano: ospiti speciali i Modena City Ramblers

Al via la prima edizione della Festa della Birra a Vecchiazzano, che si terrà il 7 e l'8 giugno a Villa Carolina. Un evento che unisce gastronomia, musica e divertimento per tutti, con oltre 30 stand gastronomici con le migliori birre locali, spettacoli sul palco e area bambini con teatrini, giochi interattivi e spettacoli a loro dedicati, dalle 17. Venerdì, dalle 22, saranno sul palco i Modena City Ramblers con un concerto live imperdibile. Sabato, dalle 23 Duemila Party Hits per ballare fino a tarda notte.

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico.

Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Da Novembre 2022 la band ha portato il tour celebrativo anche nei club italiani. Ingresso gratuito