“Restate con noi”: il quartiere Cava-Villanova in festa

“Restate con noi”: una domenica di festa alla Cava. Il Comitato di quartiere Cava - Villanova, in collaborazione con la Polisportiva Cava Ginnastica e con l’Associazione Don Mario Ricca, organizza per domenica 2 ottobre una giornata ricca di iniziative nel Parco Leopoldo Bertozzi, in via Sillaro nel quartiere Cava.

Si comincia alle ore 10 con la passeggiata con il gruppo “La Cava cammina” con partenza dal Parco Leopoldo Bertozzi. Per informazioni e iscrizioni telefonare a Marinella del Bar Trilly, tel. 3389680004. Sempre a partire dalle 10 è in programma la “Sfurjareja” con la Fattoria “La capanna del drago”, un viaggio alla riscoperta dell’antica tradizione della sfogliatura delle pannocchie. Per chi vuole divertirsi, dalle 11 si svolgeranno i giochi per grandi e piccoli con la Polisportiva Cava Ginnastica.

Durante questa domenica di festa si terrà il torneo di Burraco organizzato dall’Associazione “Il delfino”: per informazioni e pre-iscrizioni telefonare a Franca 3470450197 e a Gianfranco, 3393030220. A partire dalle 12 sarà possibile degustare polenta al ragù e vino rosso offerto dagli organizzatori.

Nel pomeriggio sono in programma i balli di gruppo e attività di intrattenimento per i più piccoli a cura della Polisportiva cava Ginnastica e si giocherà a calcio con l’aiuto di Manuel. Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand degli hobbisti e creativi.

Per informazioni: Comitato di quartiere Cava - Villanova: 3492979017 o 3409093437