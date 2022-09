Il quartiere Cava-Villanova festeggia l'arrivo dell'autunno

Il primo giorno d’autunno del 2022 cade il 23 di settembre, ed esattamente il giorno successivo sabato 24 settembre, presso il Parco Leopoldo Bertozzi, in Via Sillaro, il Comitato di quartiere Cava-Villanova ha deciso di festeggiare questa stagione (il nome deriva dal latino autumnus, 'aumentare, arricchire' a significare la stagione ricca di frutta che segue l'estate e aumenta la ricchezza dei contadini) con una ricchissima giornata di animazione, musica, cibo e divertimento aperta a tutti.

La giornata è organizzata in collaborazione con la Polisportiva cava Ginnastica e con l’Associazione Don Mario Ricca, dalle ore 15,00 si parte con il Torneo di Burraco organizzato dall’Associazione Anziani “Il Delfino” per il quale ci si può iscrivere al numero 3470450193. Dalle 15,30 sarà organizzato un laboratorio per i più piccoli con l’attività didattica della Capanna del Drago, che rievocherà la tradizione della sfogliatura delle pannocchie, mentre il Circolo scacchistico forlivese darà dimostrazione del gioco degli scacchi, lo sport per la mente per eccellenza. Dalle ore 17,30 partiranno i balli di gruppo e animazione con la Polisportiva cava Ginnastica fino alle ore 19,00 quando verrà servita una gustosa polenta con ragù e vino rosso a tutti i presenti. Dalle ore 20,00 sarà la volta di Samuele con l’intrattenimento della musica dal vivo. Saranno inoltre presenti nell’area della festa, varie associazioni, hobbisti, creativi ed attività del territorio. Tutti i cittadini residenti nel quartiere e non, sono invitati a partecipare.

Per info 3492979017