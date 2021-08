Torna la festa della Cgil “Aspettando Facciamo Quadrato 2021”: ospiti Landini e Camusso

La location del parco permette di poter accogliere in sicurezza lavoratori, pensionati e cittadini in un’ampia area verde il cui accesso sarà vincolato dalla verifica del Green Pass

Riparte la Festa Cgil Forlì “Aspettando Facciamo Quadrato”, che si terrà per il secondo anno in un’unica giornata al parco Incontro di Via Ribolle a Forlì, nel pomeriggio e nella serata di venerdì 3 settembre 2021.

"La location del parco permette di poter accogliere in sicurezza lavoratori, pensionati e cittadini in un’ampia area verde il cui accesso sarà vincolato dalla verifica del Green Pass ma non solo, alla misurazione della temperatura, all’utilizzo della mascherina e del gel mani, nella consapevolezza che la priorità non può che essere la salute e la sicurezza, spiegano gli organizzatori.

Tanti i temi che saranno trattati e gli ospiti, ecco il programma della Festa: alle ore 15.30 apertura della con Maria Giorgini (segretaria generale CGIL di Forlì) e i saluti dei Rappresentanti Istituzionali del Territorio, Gianluca Zattini (sindaco di Forlì) e Gabriele Fratto (presidente della Provincia). Alle ore 16 sarà presentata, in collaborazione con l'Associazione Luciano Lama, la ricerca "Giovani, lavoro e sindacato, in un incontro moderato dal presidente dell’Associazione Valter Bielli con il professor Salvatore Zappalà, Nicoletta Santangelo, coordinatrice della ricerca e Paola Casara , assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forl', con le conclusioni di Luigi Giove (segretario genrale della CGIL Emilia Romagna).

Alle ore 17.30, con la collaborazione dell'Associazione Women, si affronterà il tema del PNRR e delle disuguaglianze di genere con Susanna Camusso (responsabile nazionale CGIL Politiche di genere), Maria Cecilia Guerra (sottosegretaria del Ministero dell'Economia e della finanza) e Raffaella Baccolini, presidente dell’Associazione Women.

Alle ore 21 l'incontro "Ricostruire l'Italia del futuro" con il segretario generale nazionale della CGIL, Maurizio Landini, intervistato da Tindara Caccetta, giornalista Rai Tg3 .

Dalle ore 19.00 si potrà cenare prenotando al 0543453711 tasto 7, il menù paella, oppure al chiosco con piadina, salumi e formaggi, vino e bevande. La serata sarà accompagnata dal sottofondo musicale di Moreno Lombardi. In caso di pioggia l’iniziativa, con ingressi contingentati, si svolgerà presso l’Ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica a Forlì.