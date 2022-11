Festa d'autunno al Quartiere Cava tra castagne, vin brulè, cioccolata calda e laboratori

Per festeggiare l’estate di San Martino e l’arrivo dell’autunno con il sopraggiungere dei primi freddi, il Comitato di quartiere Cava-Villanova ha deciso di organizzare un pomeriggio di incontro e di vitalità per il quartiere e le attività commerciali della zona. Sabato 12 Novembre dalle ore 14,30 in Piazzetta Don Mario Ricca Rosellini, verranno distribuite caldarroste e vin brulè e cioccolata in tazza per i più piccoli.

Sarà possibile partecipare ad un laboratorio di pittura (è necessario per questo portare la carta, mentre i colori e il restante materiale lo mette a disposizione l’organizzazione). Per i bambini più piccoli sarà presente il trucca-bimbi e parteciperà anche un piccolo Mercatino missionario. Infine sarà presente un punto informativo AVIS. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione del Comitato di quartiere Cava-Villanova con la Polisportiva Cava Ginnastica, l’associazione Don Mario Ricca e l’Associazione Anziani “ Il Delfino”.

In caso di maltempo la festa sarà posticipata a sabato 19 novembre. Per info 3492979017