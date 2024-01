Festa dei Falò, ufficializzate le date: “Il pubblico non rimarrà deluso”

Il 6 e 7 aprile torna a Rocca San Casciano la Festa del Falò. Sabato 6 sarà il giorno clou della manifestazione, con una strepitosa "Festa" che l'intera Italia ci invidia. Migliaia di persone sono attese per partecipare a questa straordinaria manifestazione. Alle 9,30 potrete assistere all'accensione dei falò e ammirare spettacoli pirotecnici mozzafiato. Seguiranno le sfilate dei rioni Borgo e Mercato che vi lasceranno a bocca aperta, mentre la musica vi accompagnerà per tutta la serata. I migliori DJ della zona faranno vibrare le tre “aree disco” con le loro selezioni musicali, creando l'atmosfera perfetta per ballare fino notte.

I rioni si preparano a fare un falò spettacolare come gli ultimi anni: “Il mercato sta organizzando tutte le lavorazioni per creare uno show nuovo e innovativo che lascerà tutti a bocca aperta. Non abbiamo ancora delineato un titolo della sfilata, ma sicuramente sarà un’euforia di colori fuochi e passioni che contraddistinguono il nostro rione - a parlare è Matteo Mancini presidente del Mercato -. Quest'anno c'è una partecipazione pazzesca di nuovi ragazzi con nuove idee e lo spettacolo che offriremo varrà tutti i soldi del biglietto”.

Per il rione Borgo parlala presidentessa Spada Gloria: “Il rione è carico grazie ai risultati ottenuti l’anno passato, i ragazzi e le ragazze sono già al lavoro per preparare un festa unica, non abbiamo ancora il titolo della sfilata, ma sarà un viaggio nell’antico Egitto” .

Non mancheranno gli stand gastronomici dove potrete gustare prelibatezze locali e deliziarvi con specialità culinarie uniche. Inoltre, confermata la presenza come l’anno scorso del Papeete Beach con gol suo staff, e si sta decidendo per gli altri spettacoli.

“Anche quest'anno cercheremo, con i nuovi e vecchi componenti del comitato e con la collaborazione dei rioni, di fare una festa all'insegna del divertimento - afferma la presidentessa del comitato organizzatore Antonella Ricci -. Di certo non si può perdere l'occasione di “vivere” questa indimenticabile manifestazione, il pubblico non rimarrà deluso".