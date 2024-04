Festa del Lavoro, le iniziative a Forlimpopoli in occasione del Primo Maggio

Benvenga maggio: a Forlimpopoli la Festa dei lavoratori si celebra in piazza Garibaldi. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio, a partire dalle ore 9:30. Il programma della giornata si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi dei Sindacati Confederali CGIL CISL e UIL. Poi, la piazza si animerà con la presenza delle macchine agricole e la mostra dei vecchi mestieri, la musica folk irlandese e gli stand gastronomici che offriranno piadina, ciambella e vino. Saranno presenti anche i banchetti informativi delle associazioni ANPI Forlimpopoli, LIBERA Forlì-Cesena, Barcobaleno Passioni in Movimento e ANMIL. A organizzare sono Cgil, Cisl e Uil e l’associazione culturale Barcobaleno in collaborazione con Libera Forlì-Cesena, il presidio Libera di Forlimpopoli “Giuseppe Letizia” e l’Anpi, e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.