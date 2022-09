Festa del patrono di Civitella: per San Michele Arcangelo celebrazioni, spettacoli, mostra e tombola

Per la festività in onore del Patrono di Civitella San Michele Arcangelo, tre giorni di eventi. Venerdì 23 settembre alle ore 17 nella Chiesa di Santa Maria in Borgo Santa Messa e Novena di San Michele. A seguire, alle 18, nel salone parrocchiale, inaugurazione della mostra fotografica "Ieri e oggi": in mostra ricordi di feste, eventi, persone che hanno caratterizzato Civitella nel corso degli anni.

Si prosegue Sabato 24 settembre: Dalle 20.30, in Piazza Matteotti, si potrà assistere a "La Corrida", divertente spettacolo organizzato dalla Banda Comunale N. Maurizi, con i dilettanti allo sbaraglio che si vogliono esibire in performance di canto, ballo e altre stramberie! Portate mestoli, coperchi e strumenti per applaudire rumorosamente.

Domenica 25 settembre dalle ore 8.30, sotto le pensiline di Via A. Costa mercatino dell'usato il cui ricavato andrà in beneficenza. In Piazza Matteotti, alle 15 apertura dello stand della piadina fritta e altre prelibatezze e alle 15.30 inizia la Grande Tombola per adulti e bambini con ricchi premi offerti dai commercianti locali. (In caso di maltempo si terrà sotto il tendone del Santuario della Suasia). In conclusione della giornata, alle ore 20 Novena di San Michele con confessioni.