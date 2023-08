"Festa del raccolto" a Dovadola: rivivere la tradizione della raccolta e trebbiatura del grano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La raccolta e la trebbiatura del grano secondo le vecchie tradizioni contadine: domenica 13 agosto sarà possibile, presso il Podere Granello via Canova Schiavina, 5, a Dovadola, festeggiare il raccolto. Ad organizzare l’evento il Forno Cappelletti e Bongiovanni, un’occasione per ripartire, ritrovarsi nonostante le avversità di questo anno: alluvione, frane e scarsità del raccolto. Un pomeriggio di festa per condividere la vecchia tradizione della festa al termine della trebbiatura.

A partire dalle ore 16.30 sarà possibile assistere alla raccolta del grano con falce e falcetto a darne dimostrazione e rivivere il ricordo, chi da bambino viveva la quotidianità di questo antico rito, seguirà davanti all’aia del podere Granello la trebbiatura con una trebbia in legno datata 1953 azionata con motore a scoppio.

Il pomeriggio proseguirà con le presentazioni di alcuni progetti legati alla filiera del grano, alla valorizzazione di grani antichi e alla preservazione e riscoperta delle biodiversità fiori ed erbe che a causa delle metodologie di raccolta e coltivazione del grano si sono estinte ma si cerca di far rifiorire. Ospiti il professor Tellarini agronomo e Marco Rivalta ideatore e del progetto “Oasi Messicole” che riunisce varie aziende agricole della zona di cui anche Forno Cappelletti fa parte.

Sarà possibile mangiare e bere con prodotti di alta qualità del territorio: pane, prodotti di panificazione del Forno Cappelletti, vini e altre prelibatezze delle aziende della zona.

La giornata si concluderà con l’accessione di un fuoco per ringraziare e festeggiare per il raccolto, anche se quest’anno non è stato un buon raccolto, l’idea è comunque quella di ritrovarsi nel segno della tradizione, della condivisione di progetti ed esperienze che tutelino e valorizzino il territorio.