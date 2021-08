Bertinoro celebra il valore più importante per la sua comunità: Festa dell'ospitalità tra musica, spettacoli e enogastronomia

Prezzo non disponibile

A Bertinoro l’ospitalità è al centro della vita della comunità, un’attitudine radicata da secoli, come testimonia la Colonna delle Anella posta nel cuore del paese. Eretta intorno al 1200, è caratterizzata da 12 anelli tutti uguali, una per ciascuna delle casate locali pronte ad ospitare il viaggiatore che, arrivando in paese, vi legava il proprio cavallo.

Ogni anno, la prima domenica di settembre, questo rito viene rivissuto come momento centrale delle quattro giornate di festa, quando l'intero paese si raccoglie nell'affascinante centro medievale epr la Festa dell'Ospitalità. A questo suggestivo rito si affiancano tantissime altre iniziative collaterali: concerti, spettacoli, stand gastronomici, cene a tema, mostre...che rendono questo lungo weekend un evento imperdibile.

Programma

GIOVEDI 2 SETTEMBRE

Piazza della Libertà, dalle ore 18.00 - Apertura stand gastronomici con le associazioni di volontariato di Bertinoro con servizio ai tavoli e possibilità di asporto. E' gradita la prenotazione (Morena 338 4884031 / Luca 340 5652711. Gli stand saranno aperti per tutte le serate della festa.

Piazza della Libertà, ore 20.30 - Emozioni in musica, spettacolo musicale dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo e della Scuola Musicale "Dante Alighieri"

Chiesa di San Silvestro, ore 20.45 - Omaggio a Spaldo, premiazione e letture dei vincitori del Concorso di poesia in dialetto romagnolo dedicato ad Aldo Spallicci. a cura dell'Accademia dei Benigni.

VENERDI 3 SETTEMBRE

Giardino della Rocca, dalle ore 18.30 - Consegna della borsa di studio “Giovanni Gatti” alle classi dell'Istituto comprensivo e presentazione delle opere in terracotta ispirate ai mostri infernali della Divina Commedia realizzate dagli alunni della Scuola Media di Bertinoro con la guida della prof.ssa Barberini

Piazza della Libertà, ore 20.30 - Musica dal vivo con i Sunador

Giardino della Rocca, ore 21.30 - “L'intervista impossibile” - Loredana Lipperini intervista Francesca da Polenta interpretata da Viola Graziosi. Intermezzi con il Duo Arté (Tatyana Mukhambet al violoncello, Paolo Benedetti alla chitarra)

SABATO 4 SETTEMBRE

Piazza della Libertà, dalle ore 20.00 - Cena della vendemmia, le associazioni Comitato “Manifestazione Gemellaggi“ e “"Proloco di Bertinoro” propongono un menù in collaborazione con le aziende di Bertinoro: Babbi, Caseificio Mambelli, Gelateria KM 7, Loretta Nardini e Orogel. In abbinamento i vini del Consorzio Vini di Bertinoro con un ospite a confronto (Chianti Classico) serviti e presentati da AIS Romagna. Prenotazione obbligatoria al 0543 469213. Costo: € 25,00. Green Pass non richiesto

Piazza Guido del Duca, ore 21.00 - Musica dal vivo con i Camilla e i bomboloni alla crema

Piazza della Libertà, ore 22.30 - Lisa Manara Quartet

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Piazza della Libertà, ore 10.30 - Rito dell'Ospitalità

Piazza della Libertà, ore 16.30 - Musica del vivo con la Power Marching Band - Banda Città di Bertinoro

Giardino della Rocca, ore 18.30 - Consegna del Premio Ermete Novelli all'artista Ivano Marescotti. A seguire lo spettacolo “Dante: un patàca”. Ingresso su prenotazione al numero 0543 469213

Piazza Guido del Duca, ore 21.00 - Musica dal vivo con i Maraphone

Piazza della Libertà, ore 21.30 - Musica dal vivo con i Superpop Live Show

Piazza della Libertà, ore 23.00 - Fuochi d'artificio

NAVETTA GRATUITA per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia venerdì e sabato dalle 19.00 alle 0.20, la domenica dalle 15.00 alle 0.20

Come da normativa vigente, per i momenti di pubblico spettacolo sarà necessario essere in possesso del Green Pass.