Festa della Beata Vergine del Rosario a San Savino e letture dantesche, gli eventi e le celebrazioni

A distanza di pochi mesi dall’arrivo del nuovo parroco don Massimo Bonetti a Predappio i parrocchiani si sono organizzati con la sua collaborazione per eventi culturali e religiosi sentiti e partecipati. Mercoledì sera nella chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici alle 21 si terrà una conferenza dedicata alla Madonna nella festa della Natività e in attinenza all’anno dantesco. La serata è patrocinata dal Comune di Predappio e ha per titolo “Li occhi da Dio diletti e venerati. Maria: motivi d’ispirazione e beatitudine nella Divina Commedia”, relatori della serata saranno il parroco e lo psichiatra Pierluigi Moressa, già ospite di altre conferenze culturali organizzate dall’attivissimo gruppo di parrocchiani di Fiumana. L’accompagnamento musicale è affidato al Trio Iftode, al violino e al pianoforte. Nella conferenza verranno letti e commentati alcuni passi dal Canto II dell’Inferno, dal canto XIII del Purgatorio e dai canti XXXI- XXXIII- XXXIII del Paradiso.

Da giovedì iniziano i preparativi per la festa della Beata Vergine del Rosario a San Savino. Il parroco e la comunità della frazione hanno organizzato quattro giornate inclusive della preghiera e della testimonianza attiva e proficua per i numerosi giovani che abitano a San Savino. Giovedì alle 20 presso la chiesa parrocchiale sarà possibile confessarsi, pregare il Rosario e dedicarsi all’Adorazione Eucaristica; venerdì alle 10 presso la casa Candida Camilla lo skipper Michele Zambelli presenterà il suo libro “Naufrago…per caso”, quasi un diario dove l’istinto, il coraggio, la consapevolezza hanno un peso importante. Un autore dallo stile immediato e adatto anche ad un pubblico giovane; sabato la tradizionale processione preceduta alle 20 dalla Celebrazione Eucaristica che si terrà in Piazza Bagno, mentre domenica 12 Settembre alle 15,30 la Messa solenne nella chiesa chiuderà le celebrazioni per la festa parrocchiale.

Serena Vernia