Festa della donna: al Centro Sociale “Primavera" si presenta libro di Maria Giovanna Pasini

Mercoledì 14 febbraio alle ore 15,00, al Centro Sociale “Primavera" di Forlì ci sarà il primo di una serie di eventi organizzati dal Comitato di Quartiere Ca’Ossi e dall’Associazione “Primavera” in omaggio alla Festa della donna che ricorre l’8 marzo. L'Aperitivo letterario in biblioteca è realizzato in collaborazione col Gruppo di lettura del Centro sociale stesso e nell’accogliente Biblioteca ci sarà l’incontro con l’autrice del libro di poesie “Istinti” Maria Giovanna Pasini ed il confronto verterà anche su larghi temi connessi alla figura femminile, toccando aspetti letterari e poetici specifici.

A completamento del pomeriggio seguirà l’intervento dell’erborista Gabriella Graziani dell’Erboristeria-Parafarmacia “I Tigli” di piazzetta Curiel a Ca’Ossi, che tratterà l’aspetto delle cure naturali ed offrirà suggerimenti e consigli per la salute e la bellezza della donna. Natura, bellezza, salute sono al centro di questo incontro in omaggio a tutte le figure femminili ed al loro valore.

L’ingresso è libero.