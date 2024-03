Festa della donna, al Teatro Dragoni lo spettacolo “Nessuna si salva da sola”

Venerdi 8 marzo, alle ore 20.45, al Teatro Dragoni, con ingresso gratuito, in collaborazione con l’Associazione Amando e il Lions Club Forlì Host andrà in scena “Nessuna si salva da sola”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Stefania Polidori, da un’idea e con la consulenza psicologica di Caterina Rondelli, psicoterapeuta, con il contributo di Andrea Spada del CTM, Centro Uomini Maltrattanti di Forlì. Lo spettacolo sarà introdotto dallo storico Davide Conti, autore Einaudi, consulente per le procure di Brescia e Bologna in ambito di stragi.

Questa pièce si inserisce in un programma di prevenzione ed educazione per le giovani generazioni ed intende fornire strumenti cognitivi ed emotivi fondamentali per sottrarre ragazze e ragazzi alle spirali comportamentali negative proprie dei legami “affettivi” nocivi e violenti. Vuole, inoltre, rappresentare un invito - grazie alle testimonianze dirette sul palco di donne vittime di violenza - alla denuncia e alla lotta contro la violenza di genere, un'emergenza sociale che si sviluppa già in età adolescenziale. In scena, accanto agli attori, recitano anche Irene Merlo - oggi Presidente dell’Associazione Arriva Robin Hood - e Grazia Biondi, Presidente dell’Associazione Manden Diritti Civili e Legalità, donne che si sono salvate dalla violenza e che, anche attraverso il percorso teatrale, hanno potenziato un processo di rielaborazione del proprio vissuto. In scena sarà presente anche una artista di body art con la sua modella, che verrà dipinta durante lo svolgimento della storia.