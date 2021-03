Festa della donna: mostre e laboratori per riflettere sulla violenza di genere

Le associazioni forlivesi si mettono in moto per sensibilizzare la cittadinanza e rendere omaggio alla figura femminile

In occasione dell’8 marzo 2021, giornata internazionale della donna, come ogni anno le associazioni del territorio organizzabo varie iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne.

L’Associazione Culturale Il Glicine e UDI, grazie anche al patrocinio del Comune di Forlì, allestiscono una mostra presso l'Oratorio San Sebastiano (Circuito Musei San Domenico) dal titolo “Gineceo”, dell’artista forlivese Angela Maltoni, dal 6 marzo al 29 marzo 2021. UISP e UDI organizzano 10 laboratori teorici pratici online dal titolo “senti chi parla … il corpo protagonista del dialogo”.

Infine, il centro Donna, su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità Andrea Cintorino, intende promuovere attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza attraverso la collaborazione dei negozianti e la distribuzione di spille e materiale informativo.

“Anche quest'anno, nonostante la pandemia, la nostra Amministrazione d'intesa con le associazioni del territorio e il Centro Donna, ha voluto rendere omaggio alla figura femminile e al suo doppio impegno, quello famigliare e quello lavorativo. Lo abbiamo fatto rimodulando il calendario delle iniziative alle limitazioni del covid, rinnovando al tempo stesso una preziosa partnership con i commercianti della nostra città per far conoscere le iniziative del Centro Donna. Le brochure e le spille realizzate in occasione dell’8 marzo” – conclude l’Ass.re Cintorino – “verranno distribuite in questi giorni nelle attività non solo del centro storico, ma di tutta la città”.