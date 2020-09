Festa della Madonna della Maestà: concerto inaugurale col soprano Kelly McClendon e l’organista Lorenzo Bellagamba

Inizia il mese di settembre e la Parrocchia della Pieve di San Donato, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Polenta”, si appresta ai preparativi della tradizionale Festa della Madonna della Maestà. Una ricorrenza che quest’anno si caratterizza per un appuntamento importante: infatti sabato 5 settembre alle 21, nella Pieve di San Donato, si terrà il concerto del soprano Kelly McClendon e dell’organista Lorenzo Bellagamba. Si tratta di un evento importante molto significativo, che coincide con l’inaugurazione dell’antico organo settecentesco, appartenente alla Diocesi di Forlì-Bertinoro, che torna a far risuonare le sue note al termine di un lungo e complesso restauro promosso da don Emanuele Lorusso. Si tratta di uno strumento di particolare pregio: costruito nel XVIII secolo, si tratta di un organo positivo ad un manuale che ha subito piccole modifiche nel corso dei secoli. Il restauro lo ha restituito alla sua sonorità originale, dotando la Pieve di Polenta di uno strumento di assoluta qualità che si presta in modo eccellente all’utilizzo concertistico.

“Si tratta di un momento particolarmente significativo per la nostra comunità - afferma Marino Morellini, componente dell’Associazione - un altro importante tassello del patrimonio artistico e culturale della nostra Diocesi torna ad essere disponibile al pubblico e alle tante persone che, in queste ultime settimane, hanno partecipato alle numerose iniziative organizzate a Polenta con la collaborazione della nostra Associazione”. Dopo il lungo periodo del blocco, infatti, numerosi sono stati i turisti, gli appassionati di arte e di musica che hanno visitato l’antica Pieve al centro di numerose iniziative estive. “Il concerto di sabato 5 settembre” ricorda Arturo Zaccarini “assume un valore simbolico molto forte: segna la ripartenza delle attività parrocchiali, in collaborazione con l’Associazione Amici di Polenta, in occasione della Festa della Madonna della Maestà, la ricorrenza più sentita dagli abitanti di Polenta. Una ripartenza che avviene nel segno della musica, dell’arte e nel recupero di un organo che, nei secoli, ha scandito la vita della nostra gente".

Nel segno della bellezza, è il programma della serata che vedrà l’esibizione della cantante lirica Kelly McClendon, insegnante presso l’Istituto “Malerbi” di Lugo e del giovane organista Lorenzo Bellagamba. Il programma prevede l’esecuzione del salmo Dixit Dominus e delle arie Tecum Principium e Blessed is the People di G. F. Handel. Dal Divin Gloria di Vivaldi è tratto il brano Dominus Deus, la cui composizione è contemporanea all’epoca di realizzazione dell’organo da poco restaurato. Il programma prevede, inoltre il Laudate Domino dai Vesperae di Mozart e l’Ave Maria tratta dall’Otello di Giuseppe Verdi. Per quanto riguarda il repertorio organistico, il programma spazia dalla musica rinascimentale con Girolamo Frescobaldi, ai grandi compositori della stagione barocca con Johann Sebastian Bach e Tomaso Albinoni. La serata si svolgerà secondo le vigenti normative di sicurezza e l’accesso sarà garantito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per info: FB @AssociazioneCulturaleAmiciDiPolenta