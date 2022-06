Festa della musica: l'Archivio di Stato racconta in video le antiche sedi degli spettacoli musicali

In occasione della Festa della Musica 2022, nell'ambito dell'iniziativa intitolata Musica alla carta, saranno pubblicati dal 18 al 21 giugno, sulle pagine Instagram e Facebook dell’Archivio e sul canale YouTube dell’Istituto, quattro brevi video di presentazione di fonti archivistiche, relative a luoghi della città di Forlì, sedi di spettacoli musicali e danzanti tra fine Ottocento e prima metà del Novecento, alcuni dei quali non più esistenti o addirittura mai realizzati, e altri attualmente in disuso, meritevoli di una riqualificazione in ambito urbanistico.

Per informazioni: tel. 0543 31217, as-fc@beniculturali.it, https://www.archiviodistato.forli-cesena.it