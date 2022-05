Festa della Repubblica: il Coro “Primavera” in concerto

Prezzo non disponibile

Al Centro Sociale “Primavera” giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alle 15,30, il Coro “Primavera” diretto dal maestro Omar Brui, terrà un concerto per ricordare il grande valore della scelta fatta nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, dove le donne votarono per la prima volta, che sancì la nascita della Repubblica Italiana.

Per l’ingresso al Centro Sociale si osservano le regole anticovid vigenti.

Il Centro sociale Primavera è una moderna struttura comunale gestita da un volontariato attivo e propositivo ed è espressione di un positivo Welfare a favore degli anziani spesso soli o comunque in cerca di solidarietà, socializzazione, momenti di serenità stando insieme.

Il Centro è anche “casa del Quartiere” in cui si incontrano le generazioni anziane che ancora ricordano la guerra che ha segnato la loro anima, con le generazioni giovani, soprattutto i ragazzi studenti delle Scuole del quartiere, dalle Elementari alle Medie, con i quali si condividono esperienze culturali di progetti realizzati insieme (Mostre, concerti, visite nei momenti delle festività natalizie, ecc...).

Per informazioni: caossiprimavera@gmail.com, cell. 348 8851484