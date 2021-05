Festa della Repubblica, incontro con Enzo Fimiani

In occasione della Festa della Repubblica Italiana (2 giugno) l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena promuove per martedì 1 giugno 2021 dalle 15 alle 17 un incontro online con Enzo Fimiani, curatore insieme a Marco De Nicolò del libro Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? Numeri, questioni, biografie, (Roma, Viella, 2020) . Dialoga con l’Autore Domenico Guzzo, direttore dell’Istituto storico.

L’incontro, programmato come quinto appuntamento del ciclo, valido ai fini della formazione docenti, Parliamone con l'autore. L'Italia dal fascismo alla Repubblica, sarà aperto alla partecipazione di tutti gli interssati, compatibilmente con la disponibilità dei posti residui.

L’incontro, come gli altri che lo hanno preceduto, sarà registrato e messo a disposizione in forma sintetica sul canale YouTube dell’Istituto.

L'iscrizione è obbligatoria: se non si è già iscritti all’intero corso, occorre inviare un email a istorecofo@gmail.com



ENZO FIMIANI, storico e bibliotecario, è direttore della biblioteca centrale dell'Università di Chieti-Pescara ed è stato direttore della Biblioteca provinciale di Pescara. Docente di storia moderna e contemporanea, ha al suo attivo oltre centocinquanta pubblicazioni. Partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali e internazionali di storia. Fa parte del comitato scientifico di coordinamento di numerose ricerche storiche nazionali, tra cui ricordiamo quello dell’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, 1943-1945 (Anpi-Insmli). Collabora con l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, rete degli istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea di Milano, di cui oggi è componente del Coordinamento dei responsabili scientifici.. È membro del comitato scientifico della Fondazione Brigata Maiella. Insignito dalla Presidenza della Repubblica del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per le attività culturali (2012). Tra i suoi ultimi lavori, «L’unanimità più uno»: plebisciti e potere, una storia europea (secoli XVIII-XX) è stato pubblicato da Le Monnier nei "Quaderni di Storia" collana fondata da Giovanni Spadolini attualmente diretta da Fulvio Cammarano.