Festa di Natale delle frazioni ovest di Forlì

Una festa in vista del Natale è stata organizzata nel prossimo fine settimana a San Varano. Per la prima volta, infatti, l’appuntamento si svolgerà nel nuovo centro polifunzionale della Parrocchia di San Varano inaugurato nel settembre di quest’anno. La festa, prevista per domenica prossima è organizzata dall’ASD Villagrappa in collaborazione con il Quartiere 18 e vedrà la partecipazione appunto delle zone di Villagrappa, Petrignone, Castiglione, San Varano e Villa Rovere, ma sarà aperta a tutta la cittadinanza forlivese. Si parte alle 16 con l’arrivo dei "Babbi Natale" in moto grazie alla partecipazione straordinaria degli "Amici della Moto" di Villagrappa che arriveranno in parata portando dolci e regali ai bambini presenti. Alle ore 17 appuntamento con la cultura e la storia recente attraverso la presentazione del libro di Marco Susanna “Vite Sospese” promosso dal Rotary Club Forlì Tre valli.

“Vite Sospese - il tempo del virus - i primi 100 giorni dell’emergenza” è un libro/diario giornaliero scritto tutte le sere dal 9 marzo al 16 giugno del 2020 in cui stati d’animo, accadimenti, sensazioni, paure, dubbi e domande, si susseguono senza respiro giorno dopo giorno fino al termine della prima fase del lockdown dovuto alla pandemia. "Un libro che non ha nessuna pretesa se non quella di raccontare la memoria di un momento storico senza precedenti nell’era del tutto e subito, in cui da un giorno all’altro ci si è ritrovati a dover fare i conti con un “mostro” che sicuramente ha cambiato per sempre il modo di concepire la nostra vita rivedendo numerose priorità", spiega l'autore. L’intero ricavato della pubblicazione andrà conseguentemente a far parte di una donazione in una struttura riabilitativa e di recupero della terza età che vive in solitudine attraverso un progetto di welfare di comunità. Il contributo di solidarietà con il ritiro del libro sarà di 12 euro. Alle 18 infine l’immancabile vin brulè e ciambella per tutti i partecipanti.