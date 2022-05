Torna la Festa dell’Europa a Forlì finalmente in presenza: giochi, dibattiti e teatro

Il 9 maggio torna la Festa dell’Europa a Forlì, per animare le strade della città, attraverso momenti di gioco e riflessione, dibattiti e uno spettacolo teatrale, rivolti ai cittadini europei di tutte le età, organizzati dal Punto Europa di Forlì, il Centro di informazione e documentazione sull’Unione europea e centro di eccellenza Jean Monnet per gli Studi Europei, attivo nel Campus di Forlì dell’Università di Bologna.

A causa della pandemia le scorse edizioni della tradizionale Festa dell’Europa si sono tenute online, mantenendo così l’impegno di ricordare l’anniversario della Dichiarazione del Ministro degli esteri francese Robert Schuman, che proprio il 9 maggio 1950 diede formalmente avvio al processo di integrazione europea. Infatti, l’Unione europea che conosciamo oggi nacque più di 75 anni fa dalla prima messa in comune della produzione di carbone e acciaio, le principali materie prime del dopoguerra e soprattutto quegli elementi necessari per la produzione di armi. In questo modo, i primi sei paesi della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Francia, Italia, Germania ovest e i paesi del Benelux) posero le basi per un lungo periodo di pace e prosperità sul continente, escludendo l’ipotesi di un riarmo senza controllo.

La giornata comincerà con delle attività ludico-didattiche per gli studenti di scuola media e superiore, L’Europa delle scuole dalle ore 9 alle ore 12. Nel Parco del campus di Forlì si terranno una Caccia al tesoro con le scuole secondarie di primo grado, ed il dibattito Agree or Disagree? con le scuole secondarie di secondo grado.L’attività proseguirà nel pomeriggio, con due tavole rotonde: Venti anni di euro nelle nostre tasche, in collaborazione con Banca d'Italia, filiale di Forlì e Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. In Aula 14 del Teaching Hub del campus di Forlì (viale Corridoni 20) alle ore 15.00 interverranno Francesca Fauri e Riccardo Rovelli, Università di Bologna e Giuseppe Ferrero, Banca d'Italia. Presiede Fernando Giurao, Universitat Pompeu Fabra Barcellona, Una Europa Chair. Fake news, disinformazione ed Unione Europea, in Aula 14 del Teaching Huib del campus di Forlì alle 17.30: interverranno Pina Lalli, Università di Bologna; Daniele Pasquinucci, Università di Siena; Giovanni Zagni, Direttore di Pagella Politica. Introduce Giuliana Laschi, Università di Bologna.

La sera alle 21 la festa si sposta nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale "Angelo Masini", in Corso Giuseppe Garibaldi 98 dove Roberta Biagiarelli, attrice teatrale, scrittrice e regista, porterà un suo spettacolo sul massacro etnico di Srebrenica, “A come Srebrenica”. Al termine dello spettacolo Roberta Biagiarelli dialogherà con il pubblico e con Stefano Bianchini e Francesco Privitera dell’Università di Bologna. Le tavole rotonde pomeridiane potranno essere seguite anche online sui canali social del Punto Europa. Per maggiori informazioni: https://site.unibo.it/puntoeuropa/it/agenda/festa-dell-europa-2022.