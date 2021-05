Festa dell' Europa, il Punto Europa di Forlì la celebra con una serie di incontri

Il Centro di Documentazione Europea Punto Europa, parte della Rete Europe Direct della Commissione europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli studi europei - Università di Bologna, Campus di Forlì, per vivere al meglio la Giornata dell’Europa del 9 maggio, organizza per il giorno lunedì 10 maggio una giornata ricca di incontri completamente fruibile in diretta streaming sui canali istituzionali Facebook, YouTube e Twitter.

Insieme agli studenti del corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, opportunamente formati per essere European Junior Expert, docenti universitari, funzionari delle istituzioni europee ed esperti provenienti dalla società civile si alterneranno dalle ore 15.00 alle ore 23.00, sui canali social del Punto Europa di Forlì.

Di seguito il calendario degli incontri:

Ore 10: L’Europa delle scuole

Incontro con gli studenti delle classi V della scuola IT Oriani di Faenza

Ore 15: Da Forlì all’Europa

Incontro con alcuni Alumni dell’Università di Bologna - Campus di Forlì che hanno intrapreso una carriera europea.

Ore 18.00: La paradiplomazia: il caso delle relazioni fra Europa e America Latina

incontro con Nahuel Oddone (Mercosur)

Ore 21.00: Come immagino il futuro dell’Europa

Riflessioni sul futuro istituzionale e soprattutto culturale dell’Europa in vista della Conferenza sul futuro dell'Europa. Partecipano i docenti dell'Università di Bologna: Raffaella Baccolini, Federico Casolari, Giuliana Laschi, Michele Marchi, Alessandro Martelli.

Nel corso della serata momenti musicali e culturali europei