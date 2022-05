Festa delle famiglie al Parco urbano: una giornata all'insegna dell'uguaglianza familiare

Torna l’annuale appuntamento con la Festa delle Famiglie in 14 città italiane tra cui Forlì. Famiglie Arcobaleno lancia la campagna “Fa la differenza, l’uguaglianza familiare è un affare di tutti”. La festa delle famiglie rientra negli eventi dell’International Families Equality Day, una giornata dedicata all’eguaglianza di tutte le famiglie, a prescindere da come siano composte. "Un momento per stare insieme e divertirsi mettendo a fuoco i passi ancora da compiere per la piena eguaglianza sociale, culturale ma soprattutto legale delle famiglie con genitori dello stesso sesso", spiegano gli organizzatori.

“In Italia la situazione dei diritti dei nostri figli e figlie è ferma da anni – dichiara la presidente Alessia Crocini - Dopo lo stralcio della stepchild adoption dal testo di legge sulle unioni civili, un primo timido tentativo di sanare questa grave ingiustizia, ci era stata assicurata una riforma del diritto di famiglia che equiparasse i nostri figli e figlie a tutti gli altri bambini del Paese. Sono passati 6 anni e nulla è cambiato. Ma come è nella natura di Famiglie Arcobaleno le nostre lotte sono sempre colorate, condivise e gioiose, per questo invitiamo tutte e tutti ad unirsi a noi per festeggiare insieme questa edizione della Festa delle Famiglie”.

A Forlì la Festa delle Famiglie 2022 di Famiglie Arcobaleno Emila-Romagna e Marche, si terrà domenica 15 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Parco Urbano Franco Agosto. Il programma parte alle 15.00 con lettura animata di favole, costruzione di aquiloni, attività materica di pittura creativa 0-6 anni, selezione di letture per l'infanzia, giochi da tavolo, per concludersi alle 18:00. Il calendario completo di tutte le attività e gli eventi della Festa delle Famiglie, oltre che la declinazione della campagna #FAladifferenza, è sul sito di Famiglie Arcobaleno e sui canali social dell’Associazione: www.festadellefamiglie.it

Numerose realtà locali collaborano alla realizzazione dell'evento: Un secco no aps, Cgil Forlì, Aics Forlì, Associazione il Parco dei Ragazzi, Fabula giochi e storie, Ms Edizioni. Altrettante associazioni forlivesi, e non solo, aderiscono e sostengono l'iniziativa: Amnesty International, Agedo, Consulta Laica Forlivese, Anpi Forlì, Anpi Forlì-Cesena, Circolo Uaar Forlì-Cesena, Libera Placido Rizzotto Forlì, Rea Collettivo di Genere, Monnalisa Collettivo, VoceDonna Castrocaro Terme, Forum delle Donne Forlì, Tavolo Permanente delle Associazioni Contro la Violenza alle Donne di Forlì, Rete degli Studenti Medi, UDU Forlì, Centro per la Pace Annalena Tonelli, Forlì Città Aperta, Arci Forlì, Centro Metra, Rimbaud lgbtq+ Cesena.

Si tratta di un’ iniziativa realizzata con il Patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Cesena, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Forlì - Assessorato promozione settore culturale e museale; Università; Politiche internazionali; Progetti europei; e Innovazione tecnologica /Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione.