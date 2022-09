Il Ferrari Club di Forlì celebra i 41 anni con una gita tra vini e pranzo con tagliatelle al ragù e grigliata

Il traguardo dei 40 anni non è stato possibile celebrarlo nel 2021 per effetto le normative anti-covid. Il Ferrari Club di Forlì si dà appuntamento domenica 16 ottobre per celebrare i 41 anni di sodalizio. Si comincia alle 8,30 con il ritrovo a "Casa La Corte", poi alle 10 si partirà per visitare la cantina "Poedere Baratta" con degustazione di vini e piccolo ristoro. Alle 12.30 si pranza a "Casa La Corte" con un menù che prevede come antipasti affettati e formaggi con piadina e fornarina calda, tagliatelle al ragù, misto di carne arrosto e griglia, patate fritte e verdure grigliate come contorno, mascarpone. Il prezzo è di 40 euro ed include colazione, degustazione e pranzo (comprensivo di acqua, vino della casa e caffè". Agli ospiti sarà consegnata anche una spilla in omaggio. Per la festa, spiega Piero Gardini, presidente del Club e volto noto del negozio "Magic Model" di via Felice Orsini, "sarà esposta una monoposto di Formula 4, oltre alla presenza di ospiti. Concluderemo la giornata con una lotteria il cui incasso sarà devoluto ad una bimba di 11 anni affetta da Sma, una malattia purtroppo simile alla Sla". Per informazioni è possibile contattare Gardini al numero 3471395659.