Rievocazioni e Festa del forestiero animano per due giorni Castrocaro Terme e Terra del Sole

Il 17 e 18 settembre Castrocaro e Terra del Sole saranno in festa, ospitando la “Festa del Forestiero”, organizzata dal Consorzio Castrumcari e "A.D. 1387", un raduno internazionale di gruppi storici del 1300 organizzato dalla "Compagnia d’arme delle 13 porte" e dal Borgo Romano.

Si inizierà sabato 17 con il “Raduno internazionale di gruppi storici del 1300”, un evento organizzato, in collaborazione con tutte le associazioni di Terra del Sole, da “La Compagnia d’arme delle 13 port”e e il “Borgo Romano” che continuerà fino a domenica 18. La rievocazione si terrà nella suggestiva cornice dei Bastioni della città fortificata e vedrà i gruppi di ricostruzione storica impegnati a riproporre il più fedelmente possibile la vita medievale in un contesto militare tra il 1360 e il 1410, rispettando costumi, attendamenti, arredi e armamento. In particolare, sarà rievocata la battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, con la possibilità di visitare gli accampamenti e di essere intrattenuti, entrambi i giorni, da spettacoli di giullari e musici. Per garantire la fedeltà nella ricostruzione non sarà possibile l’accesso alla manifestazione in abiti Storici, a tema o fantasy. Tutte le informazioni sul

sito di A.D. 1387: https://www.ad1387.com. La manifestazione è aperta al pubblico, ad ingresso gratuito e si terrà anche in caso di pioggia.

Domenica 18, come detto, in contemporanea con A.D. 1387, Castrocaro proporrà la "Festa del Forestiero”, un appuntamento dedicato ai “forestieri” che ogni anno riempiono la cittadina termale, che proporrà numerose attività in tutta la città, dalla mattina alla sera, come mercati contadini a km0, mercatini artigianali, fino a camminate e spettacoli musicali e artistici. Due giorni di festa, divertimento ed emozioni da ogni epoca per godersi a pieno la magia unica di Castrocaro e Terra del Sole.

Ufficio IAT: 0543 769631

info@castrocarotermeterradelsole.travel - www.castrocarotermeterradelsole.travel