No alcol, sì ai popcorn: in discoteca l'Halloween party per i ragazzi di medie e superiori all'insegna del sano divertimento

Halloween all'insegna del sano divertimento. Sabato 29 ottobre la discoteca "ControSenso" di via Dei Filergiti ospiterà il "Sunday Club", evento che partirà dalle 20.30 e si concluderà intorno all'1 e nel corso del quale si potranno degustare bevande analcoliche, popcorn, zucchero filato e molte altre sorprese a tema. L'ingresso sarà riservato ai soli ragazzi di seconda e terza media e ai ragazzi ex allievi di terza media (anno scolastico 2021-2022) e che ora frequentano la prima superiore).

"Spesso è luogo comune associare la discoteca alla trasgressione e si tende a demonizzarla e l’obiettivo di questi eventi è proprio quello di sensibilizzare i genitori e soprattutto di far capire ai ragazzi che non c’è bisogno di sballarsi a tutti i costi per divertirsi", spiegano dall'associazione dei Genitori "Caterina Sforza". I biglietti si potranno acquistare anche al civico 162 di Corso della Reppublica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. La notte sarà animata da vocalist, dj set ed esibizioni live di artisti locali. Tra gli ospiti ci sarà anche Matilde Montanari, ideatrice del progetto "Big Fun No Trip". Per informazioni è possibile contattare il numero 348 726 3524 oppure 338 129 3061.