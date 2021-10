Tre giorni per inaugurare la stagione del Diego Fabbri: Pizzocchi e Giacobazzi, Musicanti di San Crispino e "Hansel e Gretel"

La Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri di Forlì apre le sue porte al pubblico con una grande festa ianugurale che si svolgerà su tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, tra musica, comicità e favole. Un’occasione per celebrare un nuovo inizio, tornare a sorridere, a condividere esperienze ed emozioni.

Si parte venerdì 22 ottobre alle ore 21 con l’irresistibile comicità di Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, due colleghi ma soprattutto due amici, insieme sul palcoscenico per un esilarante 'Live show!'

La Festa prosegue sabato 23 ottobre alle ore 21 con il concerto-spettacolo dei musicisti più divertenti della Romagna, i Musicanti di San Crispino. I Musicanti di San Crispino nascono alla fine degli anni ’90 prendendo il nome dal santo protettore dei calzolai, un omaggio a coloro i quali costruiscono le scarpe indispensabili al musico errante. Un organico di 16 elementi, fra ottoni, legni, tamburi e liuto, tutti rigorosamente in canotta e fazzoletto a quattro nodi sulla testa. Talento, “irruzione” e coralità sono gli elementi con cui, negli anni, i Musicanti di San Crispino si sono guadagnati l’amore del pubblico, grazie anche a un repertorio che spazia nel “di tutto un po’”, dal liscio al rock, dal reggae al pop, dal valzer alla techno, sempre traendo ispirazione dai suoni dei Balcani.

Ancora festa, per tutti i bambini e le famiglie, domenica 24 ottobre alle ore 11 con 'Hansel e Gretel', spettacolo della compagnia Il Baule Volante, che narra le celebri avventure dei due fratellini abbandonati nel bosco. Una storia universalmente nota per il divertimento comune di grandi e piccoli. Una casa nel bosco, una famiglia in difficoltà. Due bambini, soli, di fronte alla durezza del mondo e al buio del bosco sono i protagonisti di questa fiaba classica, antica, antichissima ma sempre urgente da raccontare, da vivere e da affrontare. Perché può accadere di perderci nel bosco? Perché le persone più care, di cui più ci fidiamo possono arrivare ad abbandonarci? Perché possiamo fare pessimi incontri e andare incontro a gravi pericoli quando siamo soli e lontani da casa? E come fare per affrontare le più grandi paure che si annidano nel profondo del nostro cuore? Una trama intensa, densa di significati e di atmosfere, che tentano di svelare il senso recondito degli eventi e dei sentimenti, con gli strumenti della parola e del movimento.

Per lo spettacolo del 22 ottobre, il prezzo dei biglietti è 35 euro.

Per il concerto dei Musicanti di San Crispino e per Hansel e Gretel l’ingresso è GRATUITO.

Prevendite e prenotazioni presso la biglietteria di Via Dall’Aste fino al 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it