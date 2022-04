Nonni, bambini e famiglie protagonisti al Parco Dragoni per la "Festa intergenerazionale"

Cooperativa Sociale e Associazione Paolo Babini, in collaborazione con la Parrocchia di San Paolo organizzano la “Festa intergenerazionale” che si svolgerà venerdì 29 aprile a partire dalle ore 15 nell’Area Verde di Via Dragoni. Per celebrare la ricorrenza della Giornata Europea della solidarietà tra le generazioni l'obiettivo è quello di far incontrare nonni e bambini con le loro famiglie, frequentatori del parco, associazioni, cittadini.

Per la giornata sono in programma a partire dalle ore 15:00, attività, giochi, letture e laboratori per tutti i bambini in collaborazione con le Associazioni territoriali, alle 16:30 il saluto delle autorità portato dagli assessori Rosaria Tassinari e Paola Casara. Ci saranno una mostra fotografica fissa che comunica il valore della persona anziana, organizzata dal nostro Centro diurno per anziani “Casa d’Accoglienza Don Mino” e anche un'installazione del laboratorio “Mani d’Oro” che 'vestirà' la collina al centro del parco con metri e metri di coperte e sciarpe colorate fatte a mano coi ferri e all’uncinetto

Alle 17:15 uno spettacolo teatrale dal titolo “Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino” realizzato dalla Compagnia Arione de Falco/Elsinor il cui tema è proprio quello dell’incontro e della solidarietà fra le generazioni. Non mancherà una piccola merenda per i bimbi con il coinvolgimento di Piada52.