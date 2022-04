Domenica di tradizione a Castrocaro con la festa della "Madonna dei fiori": tra religione ed eventi

Questa domenica a Castrocaro Terme si celebra la tradizionale festa della “Madonna dei fiori”. È dal 1632 che l’intera cittadina di Castrocaro Terme si riunisce per festeggiare la, cosiddetta, Madonna dei fiori.

La tradizione nacque quando il paese si impegnò in un solenne voto alla Madonna che, secondo i fedeli, ebbe il merito di salvare l’intera comunità dalla “morte nera” che colpì duramente tutto il territorio di Romagna e Toscana. La peste, infatti, non arrivò mai a stendere la sua tragedia a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per questo, i cittadini decisero di festeggiare la Vergine protettrice ogni anno, la domenica dopo Pasqua. Visto che la ricorrenza accadeva in concomitanza con lo sbocciare dei fiori nella vallata romagnola, la festa prese il nome di “Madonna dei fiori”.

Come da tradizione, domenica 24 aprile ci sarà una processione in cui la Madonna verrà trasportata dai fedeli per le vie del borgo. Durante il percorso, la Vergine sarà accompagnata da ricchi mazzi di garofani e ceri accesi. Giunti alla tappa finale della processione, la Chiesa dei SS Nicolò e Francesco, si svolgeranno le celebrazioni religiose dedicate alla Madonna dei Fiori. Ma non è tutto: per tutto l’arco della giornata sarà possibile partecipare al grande mercato straordinario che avrà luogo nell’area mercatale di Castrocaro Terme (parcheggio Poggiolini). Inoltre, in via Cantarelli, il Luna park sarà pronto ad accogliere grandi e bambini per divertirsi insieme in un momento più ludico. Il Consorzio Castrumcari sta collaborando, infine, all’organizzazione della Festa patronale attraverso una speciale escursione guidata con degustazione di vino presso, la Soc.Agr. Marta Valpiani, una nota cantina del territorio. L’attività si svilupperà lungo una delle più celebri vie di pellegrinaggio italiane, con l’obiettivo di far scoprire ai partecipanti i principali luoghi simbolo della storia culturale e religiosa della nostra terra. Un’esperienza sensoriale, questa, che intreccia il piacere dell’escursionismo con il fascino di un paesaggio calanchivo unico e i profumi della tradizione enogastronomica locale.

INFORMAZIONI UTILI: Punto d'incontro e d'arrivo: Ufficio Turistico IAT di Castrocaro Terme - Viale Marconi, 37 0543-769541.Orario: dalle 13:30 alle 19:30 Prezzo: € 22,00 a persona (prezzo comprendente l'escursione guidata con guida AIGAE e la degustazione in cantina) Ufficio IAT: 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel