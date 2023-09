Festa dell’Ospitalità: gran finale con musica, appuntamenti per bambini e fuochi d’artificio

Musica, animazione e un evento speciale per i più piccoli nell’ultimo giorno della Festa dell’Ospitalità, che si conclude domenica. In mattinata, naturalmente, il momento clou sarà il Rito dell’Ospitalità, che si terrà dalle ore 11 ai piedi della Colonna degli Anelli e vedrà la partecipazione di diversi ospiti illustri, impegnati a vario titolo nella difesa dell’ambiente e del territorio (fra cui il professor Andrea Segrè, fondatore di Last Minut Market e Simona Tomdelli, prorettrice vicaria dell’Università di Bologna). A precederlo la santa messa celebrata in Duomo dal vescovo di Forlì – Bertinoro Livio Corazza (ore 9), il corteo storico con sbandieratori (partenza ore 10 da piazza Garibaldi), la consegna del riconoscimento al “Vignaiolo Nuovo”, quest’anno assegnato a Marco Stefenelli della Tenuta De' Stefenelli (ore 10.30 in largo Cairoli).

Molti gli appuntamenti del pomeriggio. Saranno organizzate due visite guidate del borgo e della Rocca, con ritrovo da piazza della Libertà: la prima visita partirà alle ore 16, la seconda alle ore 18. A partire dalle ore 17, in piazza della Libertà torna, dopo il successo dello scorso anno, “L’isola che non c’è”, talk show in cui i protagonisti sono i bambini. A guidare l’appuntamento l’associazione La grande Quercia, che farà parlare i bambini non solo con le parole, ma anche con i colori e le mani. A seguire lo spettacolo di giocoleria acrobatica con il duo Skizzo & Jef. In serata, dalle ore 21.30, sempre in piazza della Libertà arrivano i Musicanti di San Crispino, con il loro irresistibile repertorio che spazia dalla musica tradizionale romagnola al funky di New Orleans, dalla tarantella al reggae.

Gran finale con gli immancabili fuochi d'artificio. Dalle ore 18 in piazza della Libertà sarà in funzione lo stand gastronomico, che oltre ai prodotti tipici romagnoli offrirà wurstel e birra dalla Germania (portati dai ‘gemelli’ di Kaufungen) e formaggi e vini dalla Francia (grazie alla città gemellata di Villefranche sur Saône). Dalle 15.30 alle 00.30 sarà in funzione il servizio di navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia. Per info:turismo@comune.bertinoro.fc.it - tel. 0543 469213 - www.visitbertinoro.it