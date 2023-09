Bertinoro in festa, tanti invitati illustri al Rito dell’Ospitalità: c'è anche il governatore Bonaccini

Il filo rosso dell’impegno per l’ambiente e il territorio accomuna gli invitati che domenica parteciperanno al Rito dell’Ospitalità momento culminante della Festa con cui ogni anno, ai primi di settembre, Bertinoro celebra la sua vocazione all’accoglienza. Non a caso, l’edizione 2023 della Festa dell’Ospitalità è stata dedicata al tema “Terra! Da vivere, da difendere”. Così, ai piedi della Colonna degli Anelli si ritroveranno studiosi dell’ambiente e del clima, imprenditori, amministratori, ma anche volontari che sono stati in prima linea durante l’emergenza alluvione.

Gli invitati al Rito dell’Ospitalità

L’appuntamento con il Rito dell’Ospitalità è per domenica alle 11 in piazza della Libertà. Preceduto, come di consueto, dal tradizionale corteo degli sbandieratori, il Rito vedrà impegnata a fare gli onori di casa la sindaca Gessica Allegni. Fra gli ospiti annunciati, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini; il professor Andrea Segrè, agronomo ed economista impegnato nella lotta allo spreco alimentare e fondatore di Last Minut Market; la vicepresidente di Slow Food Roberta Billitteri; la prorettrice vicaria dell’Università di Bologna Simona Tondelli, urbanista che si occupa di sostenibilità e uso del suolo; i meteorologi Andrea Raggini e Luca Lombroso; l’imprenditrice e ricercatrice scientifica Lisa Paganelli.

Ma ci saranno anche rappresentanti di Scout e Croce Rossa, il presidente della Protezione Civile di Bertinoro il Molino e molti altri che hanno dato il loro contributo per aiutare le comunità colpite dall’alluvione. La mattina di domenica sarà aperta alle 9 dalla S. Messa che monsignor Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, celebrerà in Duomo. Alle ore 10 prenderà il via da piazza Garibaldi il corteo storico con gli sbandieratori mentre alle .30, invece, in Largo Cairoli presso il monumento al Vignaiolo si terrà la consegna del riconoscimento al “Vignaiolo Nuovo”, quest’anno assegnato a Marco Stefenelli della Tenuta De' Stefenelli.

Il programma di sabato

Ma, in attesa della Rito, la Festa dell’Ospitalità propone un ricchissimo programma di iniziative per la giornata di sabato. Alle ore 16, la Chiesa di San Silvestro ospiterà la 22esima edizione dell’”Omaggio a Spaldo”, Concorso di poesia dialettale a cura dall’Accademia dei Benigni. Previsto anche un intervento a cura della Scuola Musicale di Bertinoro. A consegnare i premi ai vincitori a saranno Giampaolo Amadori, presidente dell'Accademia dei Benigni, e dei membri della commissione valutatrice: Elide Casali, Rosanna Ricci, Alessandro Merci, Enrico Berti.

Gran finale con lo spettacolo “Brisli – Briciole di poesia romagnola”, scritto e interpretato da Denis Campitelli. Asse portante dello spettacolo sono brevi racconti, poesie, aneddoti e detti tipicamente romagnoli fra gusto, cibo e miseria, scritti e raccontati dagli autori più celebri della terra di Romagna. Musica protagonista in piazza della Libertà. Alle ore 19.00 è prevista la performance rock della band Rock E45, nata da un progetto, ormai decennale, che mette in contatto ogni anno giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro. Il nome della band deriva dalla strada europea che passa nei pressi di Kaufungen e di Bertinoro.

Alle 21.30 nel giardino della Rocca si terrà l’ultimo appuntamento del cartellone di Bertinoro Estate: in scena Makkox e Valerio Aprea, volti noti della trasmissione “Propaganda Live”, che presenteranno “Dialoghi sul cambiamento”, una riflessione a due voci attorno al concetto di cambiamento climatico e non solo. Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione di Fondazione Entroterre. I biglietti sono in vendita su Vivaticket, ma potranno anche essere acquistati in loco prima dello spettacolo. Alle ore 22, in piazza della Libertà, invece, si esibirà il Matilde Montanari Quartet, in una performance dal titolo Non solo soul. Anche negli ultimi due giorni di Festa sarà in funzione la navetta gratuita per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia. Sabato sarà attiva dalle 19 alle 0.20. Domenica il servizio si svolgerà dalle 15.30 alle 00.30.